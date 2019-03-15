Bandırmalı İşverenler "İstihdam Seferberliğinde" Bilgilendi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2,5 milyon istihdam hedefi ile ilgili İstihdam seferberliği 2019 çerçevesinde Bandırma Ticaret Odası'nda SGK ile İŞKUR teşvikleriyle alakalı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Balıkesir İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı "İstihdamın korunması bir taraftan da istihdamın arttırılmasına yönelik, devletimizin teşviklerinin neler olduğunu Bandırmalı işverenlere anlatacağız. İş-Kur olarak özellikle son yıllarda çok gündemde olan iş başı eğitim programları ve şuan da devreye girmiş olan hatta bazı işletmelerimizin faydalandığı kısa çalışmaları hakkında bilgilendireceğiz. Sunumuzda Sosyal Gevenlik ile ilgili sigorta prim teşvikleri söz konusu. Bu sayede Bandırmalı işverenlerimiz bilgilenmiş olacaktır" dedi.

"Balıkesir'in Sanayisi Bandırma'da atıyor"

Balıkesir Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Muhammed Sıdık Polat, "Bizler Bandırma'yı önemsiyoruz. Çünkü Balıkesir'in sanayisi Bandırma'da atıyor. Bandırma'da 11 bin aktif işyeri bildirgesi veren işyerimiz mevcut.30 bin üzerinde de sigortalımız var. Çoğu ilden büyük bir ilçeyiz. Bandırma bizim için çok kıymetli bir ilçedir. Sahayı gezdiğimizde birçok işverenimiz teşviklerden habersiz yada eksik kullandığını gördük. Bu imkanın tam anlamıyla kullanmanızı istiyoruz. Sigorta primleri işverenin üzerinde yük iken gelinen noktada 2008 yılında ilk uygulanan teşfik programında bu formattan çıktı. Gelinen düzeyde tam anlamıyla kullanıldığı takdirde işverenin üzerinden bayağı yükü aldığını görüyoruz. Balıkesir ve ilçeleri de dahil, 1 Milyar 64 milyon TL işverenlerimize teşfik primi sağladık. İnşallah bundan sonra en iyi şekilde kullanmanızı istiyorum. Bu sayede de maliyetlerinizi düşürürsünüz" dedi.

Daha sonra işverenlere Balıkesir İŞ-KUR, İş ve Meslek Danışmanı Hüseyin Ata, teşviklerle ilgili, ilave istihdam desteği, asgari ücret desteği gibi konularda işverenlere sunum gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA