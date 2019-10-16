Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

16.10.2019 11:15

Denizlerde av sezonunun başladığı geçen ay Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hale getirilen hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak 22 bin 300 kasaya yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne eylülde getirilen hamsi miktarı, geçen senenin aynı ayına kıyasla 7 bin 500 kasadan 22 bin 300 kasaya çıktı.

Palamut miktarı ise büyük düşüş gösterdi. Geçen yıl eylülde 150 bin çift olarak kayıtlara geçen haldeki palamut miktarı, bu sene neredeyse "yok" denilecek kadar azalıp 650 çifte geriledi.

Diğer bazı balıkların miktarında da değişiklikler oldu. Geçen sene eylülde pek görülmeyen lüfer, bu senenin aynı döneminde 2 bin 200 adetle balıkçıları memnun etti. Sardalya 6 bin kasadan 9 bin 600 kasaya, istavrit bin 300 kasadan 4 bin 800 kasaya çıkarken, uskumru ise 2018'de olduğu gibi bu yıl da balık haline uğramadı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye balıkçılığının Karadeniz ile Marmara arasında göç eden çoğunluğu pelajik bölge (açık denizlerin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısmı) balıklarından oluştuğunu söyledi.

Balıkların göçünü suyun sıcaklığının belirlediğini dile getiren Sarı, "Büyük balık göçünün gerçekleşebilmesi ve balıklarımızın kitlesel av verebilmesi için su sıcaklığımız yüksek. Bu yüzden, avcılık sezonumuz başladı ama halen tezgahlarda bolca balık göremez olduk." dedi.

"Filoyu, kapasitelerini küçültmeliyiz"

Prof. Dr. Sarı, balıkların göçünün henüz başlamadığını belirtti.

Işıkla avcılığın balıkçılığa zarar verdiğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Bizim haklılığımız teyit edilir derecede, değişmekte olan Su Ürünleri Yasası'na ışıkla balık avcılığının yasak olduğuna ilişkin madde konuldu. Bu balıkçı filosuyla bu denizleri yok ederiz. Denizde bir şey bırakmayız, kökünü kazırız. Filoyu, kapasitelerini küçültmeliyiz. Balıkçılık filomuzun bir kısmını birkaç yıldan bu tarafa Moritanya'ya gönderdiğimiz gibi dünyanın başka yerlerdeki açık denizlere sevk etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili politikalar geliştirip anlaşmalar yapmamız gerekiyor."

- "Sular soğuyunca daha çok palamut gelecek"

Balıkçı esnafından Cem Tecimen de havaların ve suların sıcak olmasının, avlanan palamut miktarında azalmaya yol açtığını vurguladı.

Bütün balıkların ekim ve kasımda lezzetli olduğunu ifade eden Tecimen, "Bu aylarda hamsi, çinekop lezzetli. Az da olsa palamut geliyor, sular soğuyunca daha çok palamut gelecek." diye konuştu.

Kaynak: AA