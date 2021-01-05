BALIKESİR - Bandırmalı balıkçıların yüzünü "balık bolluğu" güldürüyor
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BALIKESİR - Bandırmalı balıkçıların yüzünü "balık bolluğu" güldürüyor

05.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:02

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik faaliyet gösteren balıkçıların yüzü bu sezon av bolluğu sayesinde gülüyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik faaliyet gösteren balıkçıların yüzü bu sezon av bolluğu sayesinde gülüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne, Aralık 2019'da 6 bin 533 kasa hamsi getirildi. Bu miktar, geçen ay 12 bin 659 kasaya yükselerek yüzde 93,4 artış gösterdi.

Aralık 2019'da az sayıda olan çinekop geçen ay 4 bin 252 kasaya, 1724 kasa olan istavrit ise 2 bin 580 kasaya çıktı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine, Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların sezona iyi başlayamadığını söyledi.

Aralıktan itibaren balık bolluğu yaşandığını belirten Sarı, "Balıkçılarımız özellikle hamsiden memnun. Hal kayıtlarında 2019'un aralık ayında satılan tekir ve barbunya balıkları yok denilecek düzeyde iken, 2020'nin aynı ayında 6 bin kasa civarında bir giriş görülmektedir. Çinekopun da benzer şekilde neredeyse yine 10 kat fazla girişi oldu." diye konuştu.

Balıkçı Ali Çakıroğlu ise bu sezon özellikle hamsinin veriminden memnun olduklarını dile getirdi.

Çakıroğlu, "Hamsi bu yıl çok bereketli ve güzel. Vatandaşlarımız bol bol yiyebilir, bahar aylarına kadar çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Haldeki tezgahlarda perakende olarak çinekopun kilogramı 50-70, hamsi 25-35, barbunya 35, istavrit 25, sardalya ise 20 liradan satılıyor.

BALIKESİR - Bandırmalı balıkçıların yüzünü 'balık bolluğu' güldürüyor
BALIKESİR - Bandırmalı balıkçıların yüzünü 'balık bolluğu' güldürüyor
BALIKESİR - Bandırmalı balıkçıların yüzünü 'balık bolluğu' güldürüyor
BALIKESİR - Bandırmalı balıkçıların yüzünü 'balık bolluğu' güldürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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