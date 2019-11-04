Bandırmalı 4 bin 500 genç sporla buluşacak

04.11.2019 17:04

Balıkesir Valiliğince üç yıl önce uygulanmaya başlanan "Sporda yetenek 10'la gelecek" projesi kapsamında bu yıl Bandırmalı 4 bin 500 öğrencinin sporla buluşması hedefleniyor.

Proje kapsamında Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kaymakamlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Kaymakamlıkta düzenlenen imza töreninde konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, öğrencilerin 19 farklı spor branşlarıyla buluşacağını belirtti.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da her zaman sporun ve eğitimin yanında olduklarını dile getirdi.

Amatör sporlara önem verdiklerine dikkati çeken Tosun, "Bu projenin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Her zaman eğitim kurumlarımızın ve amatör spor kulüplerimizin yanındayız. Bandırma'yı hep birlikte geleceğe el birliğiyle hazırlayacağız." diye konuştu.

İlçede 4 bin 500 öğrencinin sporla buluşması hedefleniyor.

Kaynak: AA