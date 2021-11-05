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Bandırma'ya madalya ile döndüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bandırma'ya madalya ile döndüler

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Engelli ve Engelli Aileleri Derneğinden üç down sendromlu genç, Balıkesir'de gerçekleştirilen futbol turnuvasında madalya kazandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Engelli ve Engelli Aileleri Derneğinden üç down sendromlu genç, Balıkesir'de gerçekleştirilen futbol turnuvasında madalya kazandı.

3-4 Kasım tarihleri arasında Balıkesir'de Uluslararası Down Sendromu Federasyonu öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi'nin de desteği ile gerçekleşen ve 10 ilden 80 down sendromlu gencin yer aldığı futbol turnuvasına Bandırma Belediyesi ve Bandırma Engelli ve Engelli Aileleri Derneği'ni temsilen Mehmet Talat Uçar, Adem Sevinç Alper Kula katıldı. Gençler madalya ile ödüllendirildi. Alınan ödüllerin gençlere büyük moral olduğunu belirten Dernek Başkanı Hüseyin Uçar, "Öncelikle böyle bir yarışmayı tertip eden kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Turnuvada üç gencimiz madalya ile ödüllendirildi. Bu dernek olarak bizi mutlu ederken, gençlerimize de büyük moral oldu" dedi. - BALIKESİR

Bandırma'ya madalya ile döndüler

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