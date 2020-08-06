Bandırma ve Manyas'ta Kovid-19 tedbirleri denetimi İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Bandırma ve Manyas ilçelerinde de yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Bandırma ve Manyas ilçelerinde de yapıldı.

Bandırma'daki denetimlere, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş, İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz ve Zabıta Müdürü Serhat Ekinci katıldı.

Kaymakam Yazar ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı, Şehit Süleyman Bey, Kaşif Acar Caddelerinde esnafa ve vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Yazar, Bandırma'da ağır hastanın bulunmadığını ve Bandırmalıların kurallara büyük ölçüde uyduğunu söyledi.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da halk sağlığını korumak için herkese görev düştüğünü kaydetti.

Manyas

Manyas ilçesinde de Kaymakam Muhammed Kaya başkanlığında Kovid-19 önlemleri kapsamında denetimler yapıldı.

Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın ile ilgili kurum amirleriyle birlikte ilçe merkeziyle, nüfus yoğunluğu fazla olan kırsal mahallelerde kahvehane, internet kafe, kuaför, lokanta, pastane ve şarküterileri denetledi.

Denetimlerde eksiklik olan iş yerlerinin sahipleri uyarıldı ve uyarılar yerine getirilmediği taktirde cezai müeyyide uygulanacağı belirtildi. Kaymakam Kaya, tedbirlere genel anlamda uyulduğunu, bazı esnafların daha titiz davrandığını belirterek kendilerine teşekkür etti.

Kaya, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan bazı vatandaşları da uyardı.

Kaynak: AA