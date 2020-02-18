Bandırma ve Edremit'te uyuşturucu operasyonu
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Bandırma ve Edremit'te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi Bandırma ve Edremit ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.

18.02.2020 09:59 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:59
Bandırma ve Edremit'te uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi ve ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 6 şüpheli uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 6 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 42 adet uyuşturucu hap ile 4.27 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Yakalanan zehir tacirlerinden 4'ü adli mercilerce tutuklanırken, diğer şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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