Bandırma Vapuru, sanal ortamda Samsun'a gidiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bandırma Vapuru, sanal ortamda Samsun'a gidiyor

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı seyahat, Milli Mücadele'yi başlatmasının 101. yıl dönümünde, internet üzerinden tekrar canlandırılıyor.

Bandırma Vapuru, sanal ortamda Samsun'a gidiyor
15.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:28

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan Samsun'a yaptığı seyahat, Milli Mücadele'yi başlatmasının 101. yıl dönümünde, internet üzerinden tekrar canlandırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'yi başlatmasının 101. yıl dönümü ile Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs tedbirlerine uygun programlar ve online etkinliklerle kutlanacak.

İBB Kültür Daire Başkanlığı, belgesel, tiyatro ve film gösterimlerinden oluşan özel içeriklerin yer aldığı etkinliklerine yarın başlayacak.

"Yüzyılın Rotası" etkinliği kapsamında, Bandırma Vapuru sanal olarak 16 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak. Bu sanal seyahat süresince, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşını başlatmak üzere yaptığı yolculuğu anlatan bilgilendirme içerikleri, videolar, söyleşiler ve dinletiler yer alacak.

Kutlamalar kapsamında, Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası saat 14.00'te, İBB Orkestralar Müdürlüğü de saat 18.00'de konser verecek. 21.00'de ise "Dersimiz Atatürk" filminin gösterimi yapılacak. Programlar, İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın ve İBB'nin sosyal medya sayfalarından izlenebilecek.

Kaptan Durusu mezarı başında anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümünde, Atatürk ve 18 silah arkadaşını Samsun'a taşıyan Bandırma Vapuru'nun Kaptanı İsmail Hakkı Durusu da unutulmadı.

Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, vapur kaptanları Çetin Korkmaz, Bilal Rıfat Tiren ile baş makinist Ramazan Marangoz, Durusu'nun Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Mezara çiçek bırakıldıktan sonra, Durusu için dua edildi.

İsmail Hakkı Durusu'nun mezarı başında kısa bir konuşma yapan Dedetaş, kaptanın cesaretini hatırlatarak, minnet ve şükran duygularını dile getirdi.

Bandırma Vapurunun hikayesi

Bandırma Vapuru ile Karadeniz'de üç gün süren zor yolculukla yolcularını sağ salim Samsun'a ulaştıran, Kaptan İsmail Hakkı Durusu'nun adı Şehir Hatları AŞ'nin vapurlarından birinde hala yaşıyor.

İsmail Hakkı Durusu, 1871'de Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğretimini Zincidere Şehir Yatılı Mektebi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Heybeliada Ticari Kaptan Mektebi'nden mezun oldu. Emekli olduğu 1922'ye kadar farklı gemilerde kaptanlık yaptı. 1940'da İstanbul'da vefat etti. İsmail Hakkı Durusu'nun adı 1999 yılında, Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından bir vapura verildi.

Bandırma Vapuru, 1878'de İskoçya'nın Glasgow kentinde yapıldı. 279 grostonluk yolcu ve yük gemisi olarak tasarlanan gemi 1883'de Yunanistan'a satıldı ve Kymi adını aldı. 1891 yılında kaza sonucu battı. Yüzdürüldükten sonra İstanbul'da bir yabancı işletmeciye satıldı. Türk Bayrağına geçen gemiye burada Panderma adı verildi. Marmara Denizi kıyılarında sefer yapan gemi, 1910 Osmanlı Denizcilik İşletmesi tarafından satın alındı ve adı Bandırma olarak değiştirildi. 19 Mayıs 1919'dan sonra da 1924'e kadar hizmete devam etti. 1925'de Haliç'te hurda olarak parçalandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya 'Trump'ın ölüm saati' adı verildi
Koronadan ölenlerin sayılarını gösteren panoya "Trump'ın ölüm saati" adı verildi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüs kaynaklı can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
İstanbul'da görüntü değişmedi: Bu kez Sancaktepe'de sosyal mesafe hiçe sayıldı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Son Dakika: Kayyum atanan Iğdır ve Siirt belediye başkanlıklarına atanan isimler belli oldu
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
35 kişinin üfürükçüden virüs kaptığı iddiası Türkiye'yi karıştırdı ancak gerçek çok başka çıktı
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil, markete girdi! Kaza anı kamerada
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Son dakika: Siirt'te 3 HDP'li belediye başkanı, terör soruşturması nedeniyle gözaltına alındı
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süreyya Önder Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Neva Ebru Şallı Serdar Ortaç Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Karar Futbol Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Bandırma Vapuru, sanal ortamda Samsun'a gidiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 19:42:07. #1.14#
title