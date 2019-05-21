Bandırma Vapuru Rotasında Kürek Çektiler, Türk Bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ulaştırdılar

'19 Günde 19 Mayıs 2019' etkinliği kapsamında İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını dragon bot ile Samsun'a taşıyan UZMAR Dragon Bot Takımı Samsun'a ulaştı. Takım, İstanbul'dan yanlarına aldıkları Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi ateşlemek için Samsun'a çıkışının 100. Yılı onuruna düzenlenen '19 Günde 19 Mayıs 2019' etkinliği kapsamında İstanbul'dan aldıkları Türk bayrağını dragon bot ile Samsun'a taşıyan UZMAR Dragon Bot Takımı Samsun'a ulaştı. Sporcular, 30 Nisan'da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan aldıkları Türk bayrağını 19 Mayıs 2019'da Samsun'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Yolculuk 30 Nisan 2019 tarihinde İstanbul'da başlamıştı. '19 Günde 19 Mayıs 2019' sloganı ile 19 gün kürek çekerek Bandırma Vapuru rotasında Samsun'a ulaşan UZMAR Dragon Bot Takımı, Türk Bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim etti.

Bayrak teslim töreninde, UZMAR Grup CEO'su Noyan Altuğ ile Genel Müdür Yardımcısı Mutlu Altuğ da hazır bulundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü sporcularından oluşan Sporcular, 19 gün Dragon botta kürek çekerek Samsun'a ulaştılar.

UZMAR Dragon Bot Takımı'na yolculukları boyunca 1 doktor, 1 cankurtaran, 1 şoför ve 8 teknik personel eşlik etti.

Bayrak teslim töreni öncesinde UZMAR'a ait Anka 2 ve Yeni Yunus törende yerini aldı. Römorkörlerin Türün İskelesi önlerinde Türk Yıldızları'nın havadan yaptığı gösteriye denizden su sıkarak eşlik etmeleri töreni izleyen vatandaşlar ve Samsun'lular tarafından ilgiyle izlendi.

"Bu projeye destek olmaktan ötürü kıvançlıyız"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Noyan Altuğ, "Dragon bot takımımız 19 günde İstanbul'dan Samsun'a kürek çektiler. Doğayla başbaşa deniz koşullarıyla mücadele ettiler. Samsun'lu 18 dragon bot sporcumuz bu mücadeleyi Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a çıkışının 100. yılı onuruna yaptılar. 30 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan teslim aldıkları Türk bayrağını, 19 gün boyunca kürek çekerek, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun Kurtuluş İskelesi'ne ulaştırıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teslim ettiler. Bu projenin destekçisi olmak, UZMAR için günümüzde tarihin parçası olmak, geleceğe iz bırakmaktır. Milli mücadele ruhuna denizden destek olabildiğimiz için kıvançlıyız. Cumhurbaşkanımızın himayeleri için kendilerine minnettarız" şeklinde görüş belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA