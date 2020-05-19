Bandırma Vapuru'nun replikası Samsun'da sergileniyor
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Bandırma Vapuru'nun replikası Samsun'da sergileniyor

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun birebir orjinali (replikası) Samsun'da sergileniyor.

Bandırma Vapuru'nun replikası Samsun'da sergileniyor
19.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:14

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığı Bandırma Vapuru'nun birebir orjinali (replikası) Samsun'da sergileniyor. 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 9.Ordu Müfettişi olarak kurmayları ile birlikte İstanbul'dan Samsun'a getiren Bandırma Vapuru, Milli Mücadele'nin simgesi haline geldi. Bandırma Vapuru'nun orjinalinin 1925 yılında hurdaya ayrılması ile 1933 yılında geminin birebir yapılan orjinali (replikası) hayata geçirildi. Canik ilçesindeki Bandırma Gemi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ndeki Bandırma Vapuru her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gemi ziyarete kapatıldı. 'GEMİ, 1925 YILINDA BÜYÜK BİR MOTOR ARIZASI YAŞIYOR?Bandırma Vapuru'nun, Milli Mücadele'nin önemli aktörünü taşıyan önemli bir gemi olduğunu ifade eden Yakınçağ Tarihi Uzmanı Dr. Ali Çakır, 'Gerçek Bandırma Vapuru, 1925 yılında büyük bir motor arızası verince sökülerek hurdaya ayrılmıştır. 1933 yılında yapılan çalışmaların ardından geminin replikası hayata geçiriliyor. O gemi şu an Samsun'da müze olarak sergileniyor. Ülkemiz, cumhuriyetimiz ve devletimiz var olduğu sürece geminin replikasını korumak ve çocuklarımıza anlatmak bizlerin vazifesidir' dedi.Eldeki kaynaklara göre geminin 50 metre boyunda olduğunu ifade eden Çakır, "Kuru yük gemisi olarak düzenlenip, Osmanlı Devleti himayesine girdikten sonra posta teşkilatı için görev yapmıştır. O dönem için görevini layıkıyla yapmıştır ve bizim için de artık bir simge olmuştur. Ülkemiz, cumhuriyetimiz ve devletimiz var olduğu sürece Bandırma Vapuru'nun en azından replikasını korumak ve çocuklarımıza anlatmak da bizlerin vazifesidir. Gerçek Bandırma Vapuru, İngiltere'de üretilmiştir. Bu geminin bilinen bir tane kazası olmuştur, bir de torpido saldırısına uğramıştır. 1925 yılında da büyük bir motor arızası yaşadığı biliniyor. Bunun üzerine gemi, sökülerek hurdaya ayrılıyor. 1933 yılında yapılan çalışmaların ardından o döneme ait gemiler inceleniyor ve şu an ki görmüş olduğumuz geminin replikası hayata geçiriliyor? ifadelerini kullandı.'SAMSUN, KURTULUŞUN MEŞALESİNİN YAKILDIĞI KENTTİR?

16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının İstanbul'dan, Samsun'a doğru yola çıktığını ifade eden Çakır, 'Bunun öncesine dönecek olursak, Mondros Mütarekesi'ne bakmak lazım. Yıldırım Orduları'nın komutanı olan Atatürk, yaklaşık bir haftalık sürede Mondros Mütarekesi'nin de maddelerine istinaden görevini bırakarak, İstanbul'a gelmiştir. Bir müddet neler yapılacağıyla ilgili arkadaşlarıyla görüşmüştür. En mantıklı yolun işgal altındaki bir kentten ziyade Anadolu'da bir direnişin örgütlenmesiyle olacağını ön görmüştür. Bu noktada Samsun, kurtuluşun meşalesinin yakıldığı kenttir' şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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