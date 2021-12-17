Bandırma Üreten Kadınlar Kooperatifi sergi düzenledi

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Bandırma Üreten Kadınlar Kooperatifinin düzenlediği sergi, Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu'nda açıldı.

Sergide, ev kadınlarının yaptığı ahşap dekoratif boyama, amigurumi, kazaziye, mum, makrome, örgü, seramik, takı, tekstil ürünlerinin yanı sıra gıda ürünleri ve pastaların satışı gerçekleşiyor.

Bandırma Üreten Kadınlar Kooperatifinin kurucu başkanı Fatma Okuyan, yaptığı açıklamada, kooperatiflerinin nisan ayında kurduklarını belirterek, "Amacımız, evlerinden çıkamayan kadınların ürünlerini pazarlayarak onlara aileleri için ek gelir sağlamaktır. Tabii ki kadınlarımızın ürettikleriyle ek gelir sağlamaları çok önemli ama asıl önemli olan üretmektir. Üretmek çok değerli olup, aynı zamanda kadının kendisine güvenini ve mutluluğunu sağlar." diye konuştu.

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Halime Çalışkaner de kadınların üreterek aile bütçesine katkı sağlamalarının önemine dikkati çekti.

Serginin açılışına katılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Serpil Kara ise şunları söyledi:

"Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz da kadınlarımızın üretken olmalarının önemine inanıyor ve onlara destek veriyor. Bizler de kadınlarımızın evlerinde üretim yapmaları için onlara elimizden gelen katkıyı ve desteği vermeye çalışıyoruz. Kadın varsa, umut vardır."

Sergi, 3 Ocak 2022'ye kadar açık kalacak.

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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