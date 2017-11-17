Bandırma Ticaret Odası'nda Onur Töreni

Bandırma Ticaret Odası, 41 yılını dolduran üyeler için onur töreni düzenledi.



Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kılkışlı, bir otelde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, ülkesi için emek veren, alın ve akıl teri döken herkesin başarılarının daim olmasını diledi.



İlçe ve ülke ekonomisine büyük hizmetlerde bulunan ve odaya 41 yıldır kayıtlı üyelere hediye takdim edeceklerini belirten Kılkışlı, "Risk alarak yatırım yapan, zorlu ekonomik süreçleri atlatıp uzun yıllar katma değer üreten, istihdam sağlayan ve bunları yaparak Bandırma'nın gelişmesine katkı sağlayan insanların emeklerini, her zaman minnet ve takdirle anacağız." dedi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve kurum müdürleri, Bandırma Ticaret Odası'na 41 yıldır üye olan 24 kişiye hediyelerini verdi.



Törene, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza, İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çenberci ve oda üyeleri katıldı.