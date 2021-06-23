Bandırma Ticaret Borsasında yeni hasat kanola satışları başladı
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Bandırma Ticaret Borsasında yeni hasat kanola satışları başladı

Bandırma Ticaret Borsasında yeni hasat kanola satışları başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Bandırma Ticaret Borsasında 2021 hasat sezonu kanola satışları başladı.

Bandırma Ticaret Borsasında 2021 hasat sezonu kanola satışları başladı.

Hasat sezonunun ilk kanola ürününü Bursa'nın Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi'nden Fikret Balcı getirdi.

Bu mahsulün 50 kilogramlık kısmı sembolik satışla kilogramı 26 liradan borsa üyesi ve zahirecilik firması yetkilisi Bülent Encin tarafından satın alındı.

Kalan 23 ton kanola da tonu 5 bin 630 liradan yine Encin'e satıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, bu tabelayı astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, bu tabelayı astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim
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