Bandırma Ticaret Borsasında bir günde, 124 ton buğday, 496 ton ayçiçeği işlem gördü - Haberler Ekonomi
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Bandırma Ticaret Borsasında bir günde, 124 ton buğday, 496 ton ayçiçeği işlem gördü

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi
Bandırma Ticaret Borsasında bir günde, 124 ton buğday, 496 ton ayçiçeği işlem gördü

Bandırma Ticaret Borsası elektronik satış salonunda ayçiçeği satışlarında yoğun günler yaşanıyor.

Bandırma Ticaret Borsası elektronik satış salonunda ayçiçeği satışlarında yoğun günler yaşanıyor.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, ayçiçeğinde, geçen yıla göre ekim alanlarının fazla olmasına rağmen aşırı sıcaklar nedeniyle verim ve yağ oranları açısından geçen yıla göre kayıplar yaşandığına işaret ederek, "Bu yılki verim, dönüm başına 150-200 kilogram arasında değişiyor." dedi.

Kooperatiflerin, halen ayçiçeği fiyatını açıklamadığını vurgulayan Sezgin, şunları söyledi:

"Borsamızda, çiftçilerin ürünlerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Şu anda fiyat skalasına göre ayçiçeğinin tonu, kalitesine göre 4 bin 800-5 bin 500 lira arasında işlem görüyor. Borsa satış salonumuz, yalnız Bandırmalı çiftçilerimize değil, geniş bir çevreye hizmet vererek fiyatlandırma yapıyor. Borsamız satış salonundaki fiyatlar, yurt dışı maliyetleri civarında oluşuyor."

Sezgin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) göre Bandırma'da, 151 bin 800 dönüm buğday, 28 bin dönüm arpa, 91bin 600 dönüm ayçiçeği ve 5 bin 464 dönüm kanola ekim alanı bulunduğunu belirtti.

Bu arada, Bandırma Ticaret Borsası satış salonunda, bir günde, 124 ton buğday, 496 ton ayçiçeği işlem gördü.

Borsa arazileri içinde hazırladıkların lisanslı depoların son durumu hakkında da bilgiler veren Sezgin, şunları aktardı:

"Lisanslı depolarımızı Bakanlığın istediği standartlara uygun duruma getirdik. Yetkililer, 20 Eylül 2021'de depolarımızı denetlemeye gelecekler. Borsamıza 40 milyon liraya mal olan depolarımızın kapasitesi mısır kurutma dahil 57 bin tondur."

AA / Ahmet Pesen - Ekonomi Haberleri
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Haber: Bandırma Ticaret Borsasında bir günde, 124 ton buğday, 496 ton ayçiçeği işlem gördü - Haberler Ekonomi
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