Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Açıklaması

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, "Bu yıl Bandırma Ticaret Borsası'nın işlem hacmi, 4 milyar 337 milyon lira. Yani işlem hacmi yüzde 33,9 büyümüş." dedi.



Sezgin, bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, ticaret borsasının 2017 yılı faaliyetlerini anlattı.



İşlem hacminin 4 milyar 337 milyon liraya yükseldiğini belirten Sezgin, "Tarım sektörü, maalesef 2,8'lik bir büyüme gerçekleşti. Biz de kurum olarak, tarımın içinde bir şekilde yer alan ve tarımın belki de değer kazanmasına en fazla destek sağlayan bir kurumuz." diye konuştu.



Bandırma Ticaret Borsası'nın işlem hacminin geçen yıl 3 milyar 239 milyon lira olduğunu dile getiren Sezgin, "Bu yıl Bandırma Ticaret Borsası'nın işlem hacmi, 4 milyar 337 milyon lira. Yani işlem hacmi yüzde 33,9 büyümüş. Bu, gerçekten büyük bir başarı. Bu başarıda bütün üyeler ve çalışanların katkısı var." ifadelerini kullandı.