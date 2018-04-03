Bandırma Ticaret Borsası organ seçimleri tamamlandı.

Tek listeyle yapılan seçimlerde 145 üyeden 112'si oy kullandı.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçime tek listeyle gidildiğini, bu nedenle de oylamaya katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Tüm üyelere teşekkür eden Sezgin, "Bize sürekli destek vererek moral ve motivasyonumuzu yükseltiyorlar. Biz de bu moral ve motivasyonu, faaliyetlerimize yansıtıyoruz." dedi.

Sezgin, yeni dönemde çok gelişen tarım ürünleri ticaretinde lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığına geçme noktasında projeleri bulunduğunu belirterek, "Bandırma önemli bir liman kenti ve aynı zamanda tarıma dayalı bir kent konumunda. Bu sorumlulukları yerine getirecek bir ekip ve yeni bir kadro oluştu. Yeni ekibimize dört meclis üyesi arkadaşımız katıldı." diye konuştu.

Bu dönemde ilk kez, 10 kişiden oluşan bir Yüksek İstişare Kurulu'nun hayata geçirildiğini aktaran Sezgin, "Bu kurulun da borsamıza büyük katkıları olacağına inanıyorum. Hedefimiz, Bandırmamızı şu anda bulunduğu ekonomik durumdan çok daha iyi noktalara getirmektir. Yeni ekibimizle, yine aynı sorumluluk çizgisinde çabalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.