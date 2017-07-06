Bandırma Ticaret Borsası'nda Ürün Alımı Başladı

Bandırma Ticaret Borsası'nda, 2017 yılı hasat dönemi dolayısıyla tören düzenlendi.



Borsanın elektronik satış salonunda gerçekleşen törende konuşan Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, kuruldukları 1940 yılından bu yana çiftçinin alın terinin karşılığının verildiğini söyledi.



Borsaların olmadığı yerlerde haksız rekabet yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Sezgin, şunları kaydetti:



"Borsamızda çiftçinin, sanayicinin, tüccarın mutlu olduğu bir ortam bulunuyor. Borsa olarak sürekli kendimizi yeniliyor ve değişime ayak uyduruyoruz. Halen, ülkemizde GDO analizlerinin yapılabildiği birkaç yer arasında borsamızın özeleştirilen laboratuvarı da bulunuyor. İki önemli hedefimiz var. Bunlar, lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığına geçmektir. Ülkemizde, 113 borsa bulunuyor. Önümüzdeki dönemde 33 borsanın kurucu üyeliğinde yaşama geçirilecek Ürün İhtisas Borsacılığının kurucuları arasında biz de yer alıyoruz."



Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da borsaları ticaret ve hukukun olmazsa olmazı şeklinde değerlendirdi.



Belediye Başkanı Dursun Mirza da Bandırma Ticaret Borsasının ilçe için çok değerli ve yüz akı bir kuruluş olduğunu dile getirdi.



Tören kurban kesilmesiyle sona erdi.