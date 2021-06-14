Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü
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Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü

Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Bandırma Ticaret Borsasında, 2021 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, elektronik satış salonunda satıldı.

Bandırma Ticaret Borsasında, 2021 yılı hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, elektronik satış salonunda satıldı.

İlk mahsulü, Doğruca Mahallesi'nden üretici Ender Tınmaz elektronik satış salonuna getirdi.

Arpanın 50 kilogramlık bölümü, sembolik satışla kilogramı 10 liradan borsa üyesi Bülent Encin, kalan 4,5 ton arpa ise tonu 2 bin 400 liradan zahirecilik firması sahibi Bülent Encin tarafından satın aldı.

Borsanın Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, yaptığı açıklamada, 2021 yılı hasat sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Sezgin, bu yıl da salon satışları esnasında ve borsa yerleşkesinde Kovid-19 tedbirlerinin alındığını bildirdi.

Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü
Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü
Bandırma Ticaret Borsası'nda sezonun ilk mahsulü arpa işlem gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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