Bandırma Ticaret Borsası Başkanlık Seçimi

Bandırma Ticaret Borsası Başkanlığına Halit Sezgin yeniden başkan seçildi.

Borsa salonunda, 14 meclis üyesinin katılımıyla yapılan oylamada Sezgin, yeniden başkan seçildi.

Sezgin, burada yaptığı konuşmada, aynı şevk ve heyecanla borsayı daha iyi bir noktaya getirmek ve Bandırma'nın gelişimine katkı sağlamak için çalışacaklarını söyledi.

Sonuçların hayırlı olmasını dileyen Sezgin, "Türkiye'de tarım ürünleri, yapısal değişim yaşıyor. Buna ayak uydurmak zorundayız. Önümüzdeki ilk hedef, ürün ihtisas borsacılığı ve lisanslı depoculuğa geçmek." dedi.