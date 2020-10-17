Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması

17.10.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:28
Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması

Bandırma Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Halit Sezgin, pandemi döneminde sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemli olduğunu belirtti.

Bandırma Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Halit Sezgin, pandemi döneminde sağlıklı gıdaya ulaşmanın önemli olduğunu belirtti.

Sezgin, yazılı açıklamasında, dünyada her gün 25 bin kişinin açlıktan öldüğünü bildirdi.

Dünyada her 9 kişiden birinin yetersiz beslendiğini anlatan Sezgin, "Her yıl yaklaşık 600 milyon kişi, güvenilir olmayan gıdaları tükettiği için hastalanıyor ve bunların 420 bini yaşamlarını yitiriyor." ifadesinde bulundu.

Bandırma ve çevresinin sağlıklı ve güvenli gıda üretiminde çok iyi durumda olduğuna işaret eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Bandırma ve yöresinde yaşayan çiftçiler, bilinçli üretim yapıyorlar. Biz de Borsa olarak onların daha kaliteli ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamak amacıyla yıllardır seminerler düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Bir karış boş toprak bulsanız bile tarım ürünleri ekin' demişti. Yürekten katıldığımız bir açıklama oldu. Sağlıklı ve güvenli gıdayı kendimiz üretmek zorundayız çünkü bu pandemi ortamında, paranız olsa bile sağlıklı ve güvenli gıdaya üretme imkanınız yok. Tarım konusunda ise ülkemizin çok ciddi bir eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Halil Sezai Çolpan İlhan
Spor Samatta Ali Koç Can Bartu Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Füze Türk Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sezgin'den sağlıklı ve güvenli gıda açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 10:36:13. #1.15#
title