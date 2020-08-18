Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin Açıklaması Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, bölgede sona eren buğday ve arpa hasat dönemini değerlendirdi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, bölgede sona eren buğday ve arpa hasat dönemini değerlendirdi.

Sezgin, borsa binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, buğday ve arpa üreticisinin rekolte ve verimden memnun olduğunu söyledi.

Borsa olarak geçen yıl 33 bin ton buğday aldıklarını belirten Sezgin, 2020 yılı alımının ise 55 bin ton olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu yıl iklim koşullarının uygun seyretmesi ve yeterli yağmurlar, buğday ve arpa rekoltesinin ve kalitesinin yüksek olmasını sağladı. Bu hasat döneminde hububat rekoltesi ve kalitesi çiftçimizin yüzünü güldürdü. Çiftçimiz, böylece biri masrafsız olmak üzere yılda iki hasat yapmış gibi oldu. Bu sevindirici sonuca ulaşmamızda elbette ki iklim koşullarının uygunluğu kadar çiftçimizin tarımda bilimsel yöntemlerle üretime yönelmesi ve Borsamızın satış salonunun çok önemli katkısı olmuştur. Bu arada Borsa olarak biz de bilimsel üretimle ilgili olarak çiftçilerimize yönelik çeşitli paneller, konferanslar ve etkinlikler düzenleyerek yardımcı olduk ve bundan sonra da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Buğday ve arpa sezonunun verimli geçmesi dolayısıyla tüm çiftçilerimizi kutluyorum."

Halit Sezgin, Bandırma ve yöresinde ayçiçeği hasadının da 10-15 gün içinde başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA