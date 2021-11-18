Bandırma Ticaret Borsası "A Seviyesi Akreditasyon Belgesi"ni korudu - Haberler
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Bandırma Ticaret Borsası "A Seviyesi Akreditasyon Belgesi"ni korudu

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
Bandırma Ticaret Borsası

Bandırma Ticaret Borsası (BTB), denetimler sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "A Seviyesi Akreditasyon Belgesi"ni korudu.

Bandırma Ticaret Borsası (BTB), denetimler sonunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) "A Seviyesi Akreditasyon Belgesi"ni korudu. Belge, 3 yıl daha geçerli olacak.

Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, yaptığı yazılı açıklamada yenilenen belgeyle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"2014 yılında yapılan denetimlerde 'A Seviyesi Borsası' olmaya hak kazanmıştık. 2017 ve 2021 yıllarında yapılan denetimlerde A seviyemizi korumayı başardık. Ormanların kralı aslında aslanlar değil, takım ruhu ile hareket eden karıncalardır.

Yönetim kurulumuz, meclisimiz, genel sekreterimiz ve personelimizle birlikte takım ruhunu en iyi şekilde yakaladığımızı düşünüyorum. Akreditasyon sisteminde seviyemizin aynı şekilde devam edebilmesi için her yaptığımız uygulamayı geliştirmek ve sürekli yenilik yapmak zorundayız. Çünkü kriterlerden en yüksek puanı alabilmek için sürekli şekilde, açık bir biçimde kriter gerekliliklerinin ötesine geçmek ve iyi uygulamalar konusunda model olmak ve sürdürülebilir biçimde uygulamada performans göstermek gerekmektedir.

Bandırma Ticaret Borsası olarak, akreditasyon sistemindeki iyi uygulamalarımızı paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Çünkü bizim anlayışımıza göre bilgi, paylaştıkça çoğalan bir hazinedir. Yapılan kıyaslama çalışmaları hem bizim, hem de diğer oda ve borsalar için çok yararlı olmuştur."

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AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri

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