Bandırma süt projesi bir yaşında
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Bandırma süt projesi bir yaşında

Bandırma süt projesi bir yaşında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi'nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği BAN Süt Projesi birinci yılını doldurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Belediyesi'nin çocukları sağlıklı ve güvenli sütle buluşturma düşüncesiyle hayata geçirdiği BAN Süt Projesi birinci yılını doldurdu.

Çocukların fiziki gelişimlerine katkı sunmak, daha sağlıklı bir geleceğe kavuşması amacıyla başlatılan süt kampanyasından okul öncesi 2 ile 4 yaş arası çocuklarımız faydalanıyor. 1 Haziran Dünya Süt Gününde ilk yılını dolduran Kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun: "Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz. Onların mutluluğu ve sevinci bizler için ayrı bir mutluluk kaynağımızdır. Bu amaçla aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl 1 Haziran Dünya Süt gününde BAN Süt dağıtım kampanyamızın startını vermiştik. Dedik ki hiçbir çocuğumuz süt içmeden yatağa girmesin. Kampanyamız birinci yılını doldurdu. Bu süreçte her ay Bin 800 çocuğumuza Ban-Süt'ü ücretsiz olarak evlerine teslim ettik. Sizlerin de çevresinde ihtiyaç sahibi olsun olmasın 2-4 yaş arasında ne kadar çocuk varsa mutlaka muhtarlıklara ve belediyemize başvurmalarını sağlayın ki hiçbir çocuğumuz süt içmeden yatağa girmesin" dedi. - BALIKESİR

Bandırma süt projesi bir yaşında
Bandırma süt projesi bir yaşında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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