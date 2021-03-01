Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay en çok hamsi, çinekop ve istavrit işlem gördü
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Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay en çok hamsi, çinekop ve istavrit işlem gördü

01.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:01
Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay en çok hamsi, çinekop ve istavrit işlem gördü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen ay tezgahları hamsi, çinekop ve istavrit süsledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde geçen ay tezgahları hamsi, çinekop ve istavrit süsledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Şefi Özcan Ateş'ten alınan bilgiye göre, şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre hale getirilen hamsi miktarında eşitlik yaşandı. Çinekop 25 kasadan 402 kasaya, sardalya 2 bin 768 kasadan 3 bin 106 kasaya, istavrit de 682 kasadan 1654 kasaya yükseldi.

Bandırma Su Ürünleri Hali balıkçılarından Cem Tecimen, gazetecilere yaptığı açıkmlamada, geçen ay bol hamsi olduğunu söyledi.

Hamsi fiyatlarının 20-25 liraya kadar düştüğüne dikkati çeken Tecimen, "Aynı zamanda geçtiğimiz ay bol miktarda çinekop oldu. Bu sene çinekop bizi şaşırttı. 50-70 liradan tezgahlarda yer aldı. Bu sene şubat ayındaki balıkçılık gerçekten çok güzeldi. Mart ayında havalarda ısınmaya başladı. Havalar güzel giderse aynı balıkçılık devam eder diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bandırma halindeki tezgahlarda hamsinin kilogramı 30-50, istavrit 20-40, çinekop 60-80, sardalya da 20-30 liradan satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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