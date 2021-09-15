Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor - Haberler Ekonomi
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Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi
Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde satışa sunulan balıkların miktarının artması esnafı sevindirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde satışa sunulan balıkların miktarının artması esnafı sevindirdi.

Hal yetkilisi Özcan Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sabah Karadeniz'den 1074 çift palamut, 370 kasa hamsi, Marmara Denizi'nden de 39 kasa sardalya, 100 kasa istavrit getirildiğini bildirdi.

Su Ürünleri Hali esnafından Barış Yıldız da tezgahlarda palamudun kendini göstermeye başladığını söyledi.

Halde balık bolluğu olduğunu belirten Yıldız, "Her gün taze geliyor ve aynı zamanda çok da ucuz. Palamudun tanesi 20 liraya kadar düştü. Sardalya, istavrit kilogramı 20 lira, en iri hamsi 30-35 liraya satılıyor." dedi.

Ali Yolagelen ise Karadeniz'de palamut ve hamsinin başlamasının, bolluğun çok erken geldiği bir sezon olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor

AA / Ahmet Pesen - Ekonomi Haberleri
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