Ayvalık sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ayvalık sessizliğe büründü

05.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:34

Ayvalık sessizliğe büründü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda riayet etti.

Ayvalık sessizliğe büründü

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda riayet etti. Market, fırın, kuruyemiş ve unlu mamul satışı yapanların açık olduğu ilçede, cadde ve sokaklarda derin bir sessizlik hakim oldu.

Dünyada ve ülkemizde artan Covid19 vakaları nedeniyle 6 aylık bir aranın ardından yeniden başlayan sokağa çıkma yasakları kentleri adeta hayalet şehirlere çevirdi.

Ayvalık'ta da gündelik hayatta binlerce insanın yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Talatpaşa caddeleri başta olmak üzere ilçenin her yerinde sokağa çıkma yasağına vatandaşların tam bir uyum sağladığı gözlendi.

Kentte uygulanan istisnalar doğrultusunda tedarik zinciri içerisinde yer alan market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerlerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olmalarına rağmen cirolarının ise çok düşük bir oranda seyrettiği öğrenildi.

Bazı vatandaşların sabah saatlerinde evinin yakınındaki işyerlerinden kısa süreli alışveriş için sokağa çıktıkları görülürken, ilçe genelinde polis ve jandarma ekipleri sokaklarda devriye görevlerini yerine getirerek yasaklara ihlal eden vatandaşlara yönelik uyarı ve cezai müeyyideleri uyguladı.

Ayvalıklı taksici esnaflarından Nail Sat, Ayvalık'ta zorunlu açık olması gereken dükkanların dışında tüm mekanların kapalı olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız kısıtlamaya uyuyorlar. Bizde bugün durağımıza gelerek hastası olan yada acil işleri çıkabilecek ilçe sakinlerimize hizmet verebilmeye çalışıyoruz. Ama sabahtan beri şu ana kadar aracımızın kontağını bile çeviremedik." dedi.

Ayvalıklı esnaflardan Özgür Mete ise küçük esnafın Covid19 nedeniyle zor durumda olduklarını belirterek, "Ülke olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Bu kapsamda bana göre Türkiye genelinde büyük zincir marketlerin hafta sonlarında kapalı olmaları gerekiyor ki, küçük esnaflar iş yapabilsin. Zaten sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tüm cadde ve sokaklar bomboş. Bu yüzden de bizlerin mekanlarını açmalarının da hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü
Ayvalık sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT SALGIN

İlgili Haberler

Bilecik sessizliğe büründü
Bilecik sessizliğe büründü
Merzifon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Merzifon'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Şanlıurfa'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cansu Dere Yıldız Tilbe İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Sinan Gümüş Şenol Güneş Yılmaz Vural İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Aralık Antalya Otomobil Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayvalık sessizliğe büründü - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 17:34:32. #1.15#
title