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Bandırma polisinden kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma polisinden kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon

Çanakkale'den zorla araca bindirdikleri kişiyi zorla alıkoymak isteyen 2 şahıs Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bandırma girişinde kırmızı ışıkta yakalandı.

BANDIRMA, BALIKESİR (İHA) - Çanakkale'den zorla araca bindirdikleri kişiyi zorla alıkoymak isteyen 2 şahıs Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bandırma girişinde kırmızı ışıkta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, iki şahıs Çanakkale'den zorla araca aldıkları kişi ile Bandırma istikametine doğru kaçtı. Çanakkale Polis durumu Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan trafik ışıklarında bekledi. İhbar edilen 34 PVU 01 plakalı araç trafik ışıklarında durunca ekipler filmleri aratmayacak şekilde iki şahsı araçtan indirerek yüz üstü yere yatırdı. Ekipler şahısları sorgulamak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürürken şüpheli şahısların yakalanma anı trafikteki sürücüler tarafından şaşkınlıkla izlendi. - BALIKESİR

Bandırma polisinden kırmızı ışıkta nefes kesen operasyon

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