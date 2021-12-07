Bandırma polisinden kaçamadılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma polisinden kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bandırma polisinden kaçamadılar

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan başarılı operasyonla dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan başarılı operasyonla dolandırıcılar kıskıvrak yakalandı.

İnternet üzerinden satış yöntemiyle internet sitesinde açtığı hesapla sözde "bilgisayar, jant, oto lastiği vs." satışı yapan ve mağdurların internet üzerinden gönderdiği parayı aldıktan sonra telefonlarını engelleyen ve bu yöntemle yüzlerce kişiyi mağdur eden dolandırıcı Bandırma'da yakayı ele verdi. Polis hakkında 56 dolandırıcılık suçundan araması olan Ü.Ö (24) isimli şahsın Bandırma'da olduğunu tespit etti. Bandırma Emniyeti görevlileri şahsın beraber yaşadığı sevgilisi B.Ö'nün (28) de aynı suçtan arandığını tespit etti. Şüpheli Ü.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR

Bandırma polisinden kaçamadılar

Bandırma polisinden kaçamadılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title