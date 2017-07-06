Bandırma Polisi'nden Asayiş Uygulaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin çeşitli noktalarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 5 araç trafikten men edilirken, aranan bir şahıs ve uyuşturucu kullandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı.



Çınarlı ve İhsaniye Mahallelerinde yapılan operasyonlarda, KOM, TEM ve Asayiş ekipleri tarafından 202 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Kontrol edilen 64 araçtan 5'i trafikten men edilirken, aranan bir şahıs yakalandı. Uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 4 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR