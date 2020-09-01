Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 5 Ekim'de başlayacak
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 5 Ekim'de başlayacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde yeni akademik yıl 5 Ekim'de başlayacak
01.09.2020 08:37 | Son Güncelleme: 01.09.2020 08:40

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında uygulanacak eğitim modeli belli oldu.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK), 13 Ağustos tarihli "Yükseköğretim Kurumlarımızdaki 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Dönemine Yönelik Açıklama" ve "Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi" çerçevesinde, Üniversite Senatosunca 2020-2021 akademik yılı güz yarıyılında verilecek eğitimle ilgili karar alındığı duyuruldu.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Üniversitemizde 5 Ekim'de başlayacak olan güz yarıyılında, Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü haricindeki tüm bölüm ve programlarda bütün derslerin 'uzaktan öğretim' yoluyla yapılmasına karar verilmiştir. Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde yürütülecek derslerle ilgili karar daha sonraki bir tarihte açıklanacaktır.

Öğrencilerimizin, Üniversitemize ve Bandırma'ya olan özlemlerinin farkındayız. Üniversitemiz de öğrencilerimizle anlam kazanıyor ancak Kovid-19 salgınının dünyada ve ülkemizde etkisini yoğun bir şekilde hissettirdiği bugünlerde, salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin zafiyete uğratılmaması amacıyla, öğrencilerimizin, personelimizin ve tüm halkımızın sağlığı ve güvenliğini de göz önünde bulundurarak Üniversitemiz Senatosu tarafından bu karar alınmıştır. Bahar döneminde yeniden buluşabilmek umuduyla, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve personelimize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz."

Kaynak: AA

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