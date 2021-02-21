Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde bazı programlarda yüz yüze eğitim başlıyor
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde bazı programlarda yüz yüze eğitim başlıyor

21.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:58
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde bazı programlarda yüz yüze eğitim başlıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) bahar yarıyılında bazı bölümlerin eğitimleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde (BANÜ) bahar yarıyılında bazı bölümlerin eğitimleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, BANÜ Senatosunun son toplantısında 2020-2021 akademik yılı bahar yarıyılına ilişkin yeni kararlar alındı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3. sınıf, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği) Bölümü 3. sınıf öğrencileri bahar yarıyılında yüz yüze eğitim görecek.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı 2. sınıf, Yabancı Diller Yüksek Okulu Hazırlık Bölümü öğrencileri ve TÖMER öğrencileri de tercihe bağlı olarak yüz yüze veya çevrim içi derslere katılacak.

Bunların dışında kalan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarındaki tüm ders, uygulama ve sınavlar uzaktan eğitimle yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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