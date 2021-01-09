Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, teknelere egzoz emisyon ölçüm belgesi veriyor
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, teknelere egzoz emisyon ölçüm belgesi veriyor

09.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:03
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, teknelere egzoz emisyon ölçüm belgesi veriyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1,5 yıldan beri, Çanakkale'den, İskenderun'a kadar uzanan bir hatta bulunan teknelerin, uluslararası sulara geçmeleri için gerekli olan egzoz emisyon ölçüm belgesi verdiklerini söyledi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 1,5 yıldan beri, Çanakkale'den, İskenderun'a kadar uzanan bir hatta bulunan teknelerin, uluslararası sulara geçmeleri için gerekli olan egzoz emisyon ölçüm belgesi verdiklerini söyledi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, mavi yolculuklar veya mavi turlar olarak nitelenen bu geziler için alınması gereken egzoz emisyon ölçüm belgesi konusunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirildiklerini belirtti.

Bu konuda yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sarı, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki turizm de kullanılan mavi turlar denilen faaliyetlerde kullanılan motor yatlar denilen deniz teknelerinin Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösterirken uluslararası sulara geçmesi gerekiyor. Uluslararası sulara geçtiğinde egzoz emisyon ölçümü belgesi olması gerekiyor. Bakanlıkla işbirliği halinde çalıştık ve yetki aldık. Emisyon Ölçüm Sistemi kurduk. Personel yetiştirdik. Şu anda 200'e yakın yani Çanakkale'den tutun İskenderun'a kadar teknelerin emisyon ölçümleri belirli bir ücret karşılığında yapıldı. Türkiye'nin her tarafından bununla ilgili talepler geliyor ve yapılmaya devam ediyor. Arkadaşlarımız mobil olarak gidiyorlar bu teknelerin egzoz emisyonlarını ölçüyorlar, raporlarını hazırlıyorlar böylece bu tekneler uluslararası sulara gidebiliyor."

Sarı, konuyla ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve 9 Eylül Üniversitesi'nin de yetkilendirildiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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