Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sarı'dan "açık deniz...

04.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:50

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, av filolarının bir kısmını açık deniz balıkçılığına yönlendirmeleri gerektiğini, böylece av sezonun fiili olarak 15 Nisan'a kadar devam edebileceğini söyledi.

Sarı, AA muhabirine, av sezonunun 1 Eylül'de açıldığını hatırlattı.

Av güçlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Sarı, "O kadar çok teknemiz var ki bu teknelerimizdeki av malzemelerimiz, ava yardımcı malzemelerimiz, balık bulucu araçlarımız o kadar yüksek ki bunların tesiriyle hızlı bir şekilde var olan balığı 1,5-2 ayda avladık. Ondan sonra da herkes şimdi ağlamaya, kendisine yer aramaya başladı." diye konuştu.

Sarı, teknelerinin bir kısmının açık denizlere açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bunu arzu ediyorduk, yıllardır söylüyorduk. Şu anda ülkemizle Moritanya arasında bir anlaşmamız var, balıkçılarımız Bandırma'dan ve Erdek'ten oraya gidebiliyorlar. Aynı anlaşmaların başka ülkelerle de yapılmasından yanayız. Av filomuzun bir kısmını açık deniz balıkçılığına yönlendirmemiz gerekiyor. Eğer öyle yaparsak, burada kalan balıkçılarımız da av yüklerini düzenlemelerle daha da aşağıya düşürürlerse, o zaman 1 Eylül'de başlayan av sezonumuz, fiili olarak 15 Nisan'a kadar devam etmiş olur.

Aksi takdirde, bakın şu an ocak ayının ilk haftasındayız, balıkçı teknelerinin büyük bir kısmı Karadeniz'de, Marmara'da Ege'de, Akdeniz'de limanlara barınaklara teknelerini bağladılar. Neden? Yaptıkları iş ürküttükleri kurbağaya değmiyor. Yani avladıkları balık masraflarını karşılamıyor. Bu yüzden teknelerini bağlamak zorunda kaldılar. O yüzden denizler sonsuz değil, sınırsız değil. Yenilenebilir kaynak bunlar, her yıl üremeyle büyümeyle birlikte belli miktar balık artışı var. O kadar avlamamız lazım. Eğer bu oranlara dikkat edersek işte o zaman sürdürülebilir balıkçılık olacak, balıkçılarımız da 1 Eylül'de başlayacaklar, 15 Nisan'da paydos edecekler. 1,5-2 ayda balıklarımız bitmemiş olacak."

Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'nde balıkçılık yapan Cem Tecimen de kuvvetli fırtına nedeniyle balık fiyatlarının yükseldiğine dikkati çekti. Tecimen, havaların soğuduğunu anımsatarak, "Sular soğuk ama fırtına var. Fırtınalar dinerse fiyatlar düşecek. Şu anda hamsinin fiyatını 40-50 liraya satıyoruz. İstavrit 30 lira, sardalya 15-20 lira, zaten başka balıkta gelmiyor. İnşallah denizlerimizde hava sakinler, tekrar balık fiyatları düşer." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Balık Hali'ne 2019'un Aralık ayında 275 adet lüfer, 360 çift palamut, 7 bin 77 kasa sardalya, 6 bin 533 kasa hamsi, bin 724 kasa istavrit gelirken, toplam 992 bin 771 liralık balık işlem gördü.

Kaynak: AA