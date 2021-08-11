Bandırma'nın meşhur ceviz fidanları aşılanmaya başlandı
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Bandırma'nın meşhur ceviz fidanları aşılanmaya başlandı

Bandırma'nın meşhur ceviz fidanları aşılanmaya başlandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kırsal Sahil Yenice Mahallesi'nde çiftçilerin yetiştirdiği ve 33 ülkeye gönderilen ceviz fidanlarının aşılama dönemi başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kırsal Sahil Yenice Mahallesi'nde çiftçilerin yetiştirdiği ve 33 ülkeye gönderilen ceviz fidanlarının aşılama dönemi başladı.

"Fidancı köy" olarak bilinen Sahil Yenice'de yılda yaklaşık 10 milyon ceviz fidanı yetiştiriliyor. Aşılama ve bakım işlemlerinin ardından sökülen fidanlar, son aşamada satış için iplerle bağlanarak tırlara yükleniyor.

Yurdun dört bir yanına ve Yunanistan, Bulgaristan, Ukrayna, Kosova, Azerbaycan, Rusya, İngiltere, Sırbistan ile Romanya'nın da aralarında olduğu 33 ülkeye yılda 6 milyon fidan gönderilen mahallede yaşayanların büyük çoğunluğu geçimlerini bu işten sağlıyor.

Son yıllarda artan talep karşısında arazilerinin yetersiz kalması üzerine civardaki Ömerli, Ziraatli, Kayacık ve Erikli mahallelerinde tarım alanı kiralayan üreticiler, üretimlerini artırmaya çalışıyor.

Aşılama işleminin başladığı mahalleden ABD'ye de ihracat yapılması için girişimler sürüyor.

Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, AA muhabirine, Bandırma'da üretilen ceviz fidanlarının ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, bölgede geçen yıl fidan üretiminin 11 milyona yaklaştığını söyledi.

Mahalle muhtarı Nuri Varlık da aşılamanın sorunsuz ilerlediğini belirterek, "Şu anda talepler artıyor, üst düzeylere çıkmaya başladı. Bugüne kadar hiç fidan göndermediğimiz ülkelerle ön görüşmeler yapılmaya başlandı. ABD'den de heyetler gelerek incelemelerde bulunuyor. Mutabakatlara varılırsa, Amerika'ya da Bandırma'dan aşılı ceviz fidanı göndermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Üretim kapasitelerini artırmak için Bandırma'da doku kültür laboratuvarı kurulmasını talep eden Varlık, geçen yıl 12-13 milyon olan aşı sayısını bu yıl 20-25 milyona çıkarmayı planladıklarını anlattı.

Varlık, Sahil Yenice'deki ceviz fidanı üretiminden 10 bin kişilik istihdam sağlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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Bandırma'nın meşhur ceviz fidanları aşılanmaya başlandı - Haberler Ekonomi
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