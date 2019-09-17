Bandırma'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı

17.09.2019 17:16

Bandırma ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Alanı'ndaki ilk törene, İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, 6. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Kuyucu, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma'nın, Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ya istiklal ya ölüm parolasıyla ordumuz ve milletimiz bir bütün olmuştur. Tam 97 yıl önce bugün 17 Eylül 1922'de Yarbay Vecihi Bey komutasındaki kahramanları, kalan son palikarya kırıntılarını da aşığı olduğumuz bu kentten, Bandırma Ayyıldız Tepe'den denize dökmüştür. Ayyıldız Tepe'de kahramanca savaşan, düşmana son kurşunu sıkan ve şehit olan başta Yarbay Vecihi Bey olmak üzere 80 şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Kurtuluş mücadelesinin başında, Bandırma Vapuru'nun isminde biz varız. Destanları kıskandıran Kurtuluş Savaşı'mızın son kurşununda biz varız. Biz Bandırma'yız, biz Bandırmalıyız. İşte bunun için çok gururluyuz."

Program, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterisi ile sona erdi.

Son Kurşun Anıtı'ndaki ikinci törende ise anıta çelenklerin bırakılmasının ardından saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrasında katılımcılara pilav ile ayran ikram edildi.

Kaynak: AA