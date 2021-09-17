Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat
Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunu ertesi günü kaleme alan Emin Bülent Volkan'ın yazdıklarını anlattı.

Kutlama programına, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon ve 6. Ana Jet Üssü Komutanın Hava Pilot Tuğgeneral Selahattin Akalp, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde folklor ekibinin gösterisiyle devam eden kutlama programı, öğrencilerin, askeri birliklerin ve kamu kuruluşlarının geçidiyle sona erdi.

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Yevgeniy Ziniçev Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Cansu Dere Kylie Jenner Eser Yenenler
Spor Arda Turan Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bandırma'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 14:29:15. #1.11#