Bandırma'nın Çakıl Mahallesi balcıları bu yıl ki rekolteden umutlu
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Bandırma'nın Çakıl Mahallesi balcıları bu yıl ki rekolteden umutlu

Bandırma'nın Çakıl Mahallesi balcıları bu yıl ki rekolteden umutlu
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çakıl Mahallesi'ndeki bal üreticileri bu yıl ki rekolteden umutlu.Üreticilerden Hasan Hüseyin Tütüncü, AA muhabirine yaptığı konuşmada, ürettikleri balın kestane, ıhlamur, meyve çiçekleri, kekik, gibi çok sayıda bitki ve çiçekten oluştuğunu söyledi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Çakıl Mahallesi'ndeki bal üreticileri bu yıl ki rekolteden umutlu.

Üreticilerden Hasan Hüseyin Tütüncü, AA muhabirine yaptığı konuşmada, ürettikleri balın kestane, ıhlamur, meyve çiçekleri, kekik, gibi çok sayıda bitki ve çiçekten oluştuğunu söyledi.

Bölgenin florasının çok zengin olduğunu vurgulayan Tütüncü, "Bölgemizde yerli 11 arı üreticisi var. Yetiştirdiğimiz bu balımız, bölgemizdeki üreticilerinin geçimini sağlıyor. Ancak dışarıdan bölgeye gelen arıcılardan şikayetçiyiz. Bu konuda Bandırma Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün önlem almasını istiyoruz." diye konuştu.

Bölgelerinde yaklaşık 800 kovan bulunduğunu ve kovan başına yılda 8-10 kilo bal elde ettikleri dile getiren Tütüncü, ürettikleri balın ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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