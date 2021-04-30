Bandırma Müzesi bulundurduğu 10 bin eserle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor
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Bandırma Müzesi bulundurduğu 10 bin eserle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Bandırma Müzesi bulundurduğu 10 bin eserle ziyaretçilerini geçmişe götürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Kültür Sanat

Bandırma Müzesi, 3 bin 400'ün üstünde envanterlik, 7 bin dolayında etütlük eserle geçmişe ışık tutuyor.

Bandırma Müzesi, 3 bin 400'ün üstünde envanterlik, 7 bin dolayında etütlük eserle geçmişe ışık tutuyor.

Bandırma Müzesi Müdürü Ali Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzedeki eserlerin bir çoğunu Kyzikos antik kenti ve Daskyleion ören yerindeki kazılardan çıkanların oluşturduğunu söyledi.

Erdek'te bulunan Kyzikos antik kentindeki kazıların 12 ay boyunca yapılması kararı alındığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kyzikos antik kenti çok önemli. Tiyatrosu, amfi tiyatrosu ve tapınağı var. Ne yazık ki, bugüne kadar yeterince tanıtılamadı. Düşünün ki, burada dünyanın en büyük sütun başlığı bulunmasına karşın bunu bile tanıtmayı başaramadık. Şimdi Balıkesir Valiliğimizin çok yerinde bir çabası var. Kazılar için sponsorlar buluyorlar. Türk Tarih Kurumu da Kyzikos kazılarına destek verecek. Bu kazılar artık yaz aylarında değil, 12 ay sürecek. Bu arada, Kyzikos için 4 güvenlik görevlisi kadrosu da çıkarıldı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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