Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı'nın Kirlendiği İddiası

Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı ve ekim alanlarının çevresindeki bazı tesislerin atıklarının Sığırcı Deresi'ne boşaltması nedeniyle tehlike altında olduğu iddia edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu makamında ziyaret eden Doğruca Mahallesi'nin muhtarı Yakup Mence, Bandırma Kuşcenneti Milli Parkı ile ilgili önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Sığırcı Deresi'nin parkın kıyısındaki Manyas Gölü'ne aktığını belirten Mence, "Kirlilik, Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nün ekili alanlarına da zarar veriyor. Göletten sulama yapılamıyor. Neredeyse on fabrikanın atığı derelere deşarj ediliyor. Kirlilik, çevrede arıtmaları olmayan, arıtması olup da hiç çalıştırmayan sanayicilerden geliyor. Kokusunun bile rahatsız ettiği atıklar, Manyas Gölü'ne akıyor ve göldeki balığa, parktaki kuşlara tehlike saçıyor." diye konuştu.

Kafaoğlu da konuyla ilgili olarak Çevreden sorumlu daire başkanlarını bölgeye göndereceğini söyledi.