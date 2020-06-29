Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü arazisinde hububat hasadı başladı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde 2020 yılı programı dahilinde üretimi yapılan 5 bin 100 dekarı tohumluk, 1100 dekarı yemlik ekim olmak üzere 6 bin 200 dekar alanda hububat hasadı başladı.

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde 2020 yılı programı dahilinde üretimi yapılan 5 bin 100 dekarı tohumluk, 1100 dekarı yemlik ekim olmak üzere 6 bin 200 dekar alanda hububat hasadı başladı.

Enstitü Müdürü Dr. Deniz Soysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimlerde yerli ve milli tohumlara öncülük verildiğini söyledi.

Soysal, "Bu kapsamda üretimini yaptığımız 2015 yılında tescil edilmiş Nusrat ve 2016 yılında tescil edilmiş yüksek kaliteli ekmeklik buğday çeşitlerimiz Altuğ, verimleri ile göz doldurmaktadır. Hububat verimleri bölgemizde çiftçinin yüzünü güldürmekte olup kurumumuz arazilerinde verim geçen 3 senede olduğu gibi bölge ortalamasında ve birçok parselde üzerinde seyretmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA