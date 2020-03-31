Bandırma köpüklü sularla yıkanıyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde covid 19 pandemisi ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde covid 19 pandemisi ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte işlemleri devam ediyor.

Bandırma'da covid-19 pandemisine karşı dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler dezenfekte işlemleri kapsamında şehrin tüm caddelerini köpüklü sularla yıkama işlemi gerçekleştiriyor. Ekipler kentin ana caddelerinde itfaiye ekiplerinin desteği ile köpüklü su ile cadde ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Öte yandan ilçe Belediyesi de belirli program dahilinde bugüne kadar üç kez cadde ve sokaklarda dezenfekte işlemi gerçekleştirirken, tüm resmi kurumların, okulların, park ve meydanların ise dezenfekte işlemlerine belirli periyotlar halinde devam edileceği öğrenildi. Vatandaşların yapılan dezenfekte işlemlerinden memnun oldukları gözlendi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA