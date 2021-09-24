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Bandırma Kitap Günleri devam ediyor

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Bandırma Kitap Günleri devam ediyor

Bandırma Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Bandırma Kitap Günleri'nin 4.günü de dolu dolu geçti.

4.gününde vatandaşlarla buluşan Gazeteci yazar Özlem Gürses, vatandaşlarla söyleşi yapan Gürses hayranlarıyla fotoğraf çektirip bol bol kitap imzaladı. Yazar Gürses'e, program sonrası plaket taktim edildi.

Bandırma Kitap Günleri'ni harika bulduğunu belirten Gazeteci yazar Özlem Gürses, "Harika bir ortamdı. Annemin çocukluğunun geçtiği ve yaşadığı Bandırma'ya geldim. Kitap gününde gelmem de ayrı bir güzel oldu. Burada olmak, sizi seven insanlarla fotoğraf çekip kitap imzalamak ayrı bir güzel. Kısacası dolu dolu saatler geçirdim burada" dedi.

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