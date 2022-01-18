Bandırma Kent Konseyi'nden görme engelliler için sesli kitap kütüphane

Bandırma Kent Konseyi bir farkındalık projesi başlatarak ofislerinde sesli kitap kütüphane oluşturacak.

Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, Bandırma Kent Konseyi Engelsiz Meclisi talebi doğrultusunda özellikle görme engelliler için Kent Konseyi Ofisinin bir bölümünde bir kütüphane oluşturarak ödünç kitap alma uygulamasını hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Polat "Duyarlı vatandaşlarımızı sesli kitap bağışı yapmaları için desteğe davet ediyoruz. Bu bir farkındalık yaratma projesidir. Özellikle özel gereksinimi olan bireylerin kitap okuması için bu tarz kütüphaneler oluşturmamız gerekmekte. Bu vatandaşlarımızın kitap okuma alışkanlığı kazanması için daha büyük projelerle sesli kitap olan kütüphanelerin arttırılması gerekmekte. Bandırma Kent Konseyi olarak bu farkındalık projesine başlamış bulunmaktayız." dedi.

İlk sesli kitap bağışını Dr. Ulaş Töre Sivrioğlu tarafından yapıldığını ifade eden Serdar Polat, şu anda sesli kitapları ihtiyaç sahiplerine ödünç olarak verdiklerini bildirdi.