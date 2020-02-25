Bandırma Kaymakamlığı okullara 60 bin kitap bağışladı

25.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:22

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, kentteki okullara 3 yılda 20 kütüphane kazandırdıklarını bildirdi.

Yazar, yazılı açıklamasında, Bandırma'da göreve başladığında 80 okulun hiçbirinde kütüphane bulunmadığını hatırlattı.

Okulların kütüphaneleri ve Bandırma İlçe Halk Kütüphanesine kitap bağışlarının da sürdüğünü vurgulayan Yazar, şimdiye kadar 60 bin kitap hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA