Bandırma Kaymakamı Yazar, Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yazar, 17 Eylül Mahallesi'ndeki bir kahvehanede halkın sorun ve beklentilerini dinledi. Yazar'a, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Milli Eğitim Şube Müdürü İhsan Parlak, İlçe Sağlık Müdürü Başak Şen Ilgaz ve İlçe Müftüsü Hamdi Gevher eşlik etti.

Toplantıda konuşan Yazar, şunları kaydetti:

"İlçemiz genelindeki bütün okullara güvenlik görevlisi veriyoruz. Yine yeni bir uygulama 10-15 gün içinde de her mahallenin bir bekçisi olacak. Emniyet Müdürlüğümüzün ciddi çalışmasıyla 3 milyonluk ödenek sağlandı. MOBESE sistemimiz yenilenecek. Şu an kamera sayımız çok düşük, daha yeni ve kaliteli kameralar gelecek. Emniyet kadromuz arttı. Son 1-1,5 yılda suç oranlarında ciddi bir azalma var. Önceliğimiz emniyet ve asayiş."

Muhtar İrfan Acar ve mahalle sakinleri de İlçe Kaymakamı Yazar'a mahallerinin sorunlarını anlatarak giderilmesi talebinde bulundu.

Kaynak: AA