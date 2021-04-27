Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk
BALIKSESİR'in Bandırma ilçesinde tam kapanma öncesi feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı.
BALIKSESİR'in Bandırma ilçesinde tam kapanma öncesi feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı.
Türkiye genelinde 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs günü saat 05.00'te sona erecek olan 'tam kapanma' öncesi Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'dan feribotlarla ilçeye gelenler, yoğunluk oluşturdu. Görevliler, pandemi kurallarına uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Yoğunluğun, yarın da sürmesi bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem ÖZCAN