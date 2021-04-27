Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk

Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Erdem ÖZCAN - Haberler | Güncel

BALIKSESİR'in Bandırma ilçesinde tam kapanma öncesi feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı.

BALIKSESİR'in Bandırma ilçesinde tam kapanma öncesi feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye genelinde 29 Nisan günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs günü saat 05.00'te sona erecek olan 'tam kapanma' öncesi Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki feribot iskelesinde yoğunluk yaşandı. İstanbul'dan feribotlarla ilçeye gelenler, yoğunluk oluşturdu. Görevliler, pandemi kurallarına uymaları konusunda vatandaşları uyardı. Yoğunluğun, yarın da sürmesi bekleniyor.


Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk
Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem ÖZCAN

7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
7 gündür haber alınamayan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu! Beslediği sokak köpeği bir an olsun olay yerinden ayrılmadı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Burcu Biricik Uraz Kaygılaroğlu
Spor Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bandırma iskelesinde 'tam kapanma' öncesi yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:18:11. #1.15#

title