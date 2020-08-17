Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "egzoz gazı ve ölçüm istasyonu" kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "egzoz gazı ve ölçüm istasyonu" kuruldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan egzoz gazı ve ölçüm istasyonu hizmete girdi.

Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
17.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:12

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan egzoz gazı ve ölçüm istasyonu hizmete girdi.

Okulda kurulan istasyonda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetki belgesinin alınmasıyla egzoz ve fren muayenesi yapılıyor.

İstasyonun yetki belgesi alarak resmen faaliyetine başlaması dolayısıyla İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Emniyet Müdürü Soner Duran ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mahir Mavi okula giderek yetkililerden bilgi aldı.

Lisenin Motorlu Araçlar Teknoloji Alanı Şefi Cevat Şenyüz, istasyonla ilgili bilgi verdi.

Şenyüz, "Bu projenin esas amacı öğrencilerimizin daha çok sertifikalandırılarak iş hayatına atıldıklarında iş imkanı bulmaktı. Bu amacımızı da gerçekleştirdik. Mezun olan öğrencilerimiz, meslek lisesi diploması dışında emisyon ölçme belgesi, iş yeri açma belgesi alıyorlar ve çalışma hayatlarında çok rahat iş bulabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Yazar da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu Güncel
17 Ağustos gecesi kaydedildi, 21 yıl sonra bugün sosyal medyayı salladı! Depremin en dramatik videosu
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı Ekonomi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı Ekonomi
Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler Ekonomi
Bodrum'da denizin dibine bile kaçak duvar ördüler
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi Ekonomi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü Yaşam
Ağrı Dağı'nın zirvesine 1000 metre kala bulunan kamp alanı çöplüğe döndü
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı
Dünyanın en zehirli yılanlarından 'koca engerek' Malatya'da görüldü
Dünyanın en zehirli yılanlarından "koca engerek" Malatya'da görüldü
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam 'Arap zamkı' sayesinde sağlığına kavuştu
Çocukken yakalandığı hastalık yüzünden vücudu pullanan genç adam "Arap zamkı" sayesinde sağlığına kavuştu
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Kaçak trafolara el koyan görevlilere saldırdılar, jandarma ateş açarak müdahale etti
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Gaziantep'te 4. kattan düşerek ölen Duygu'nun ailesinin avukatı: Burada tehdit etme durumu var
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un başkanı Savvidis ortamı gerdi: Yaşananları göz önüne aldığımızda maçın önemi büyüyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Ali Koç'un Mame Thiam ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Şarkıcı Madonna, doğum gününü pasta yerine uyuşturucu madde kullanarak kutladı
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
ABD savaş uçağı, Esed askerlerini vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
İzzet Yıldızhan yardımsever Diyarbakırlı çocuklar için harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hacı Bektaş Angela Merkel Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Hadise Yeşim Salkım Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Caner Erkin Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ateş Kaza Bakan Deprem
Şu an buradasınız: Bandırma İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "egzoz gazı ve ölçüm istasyonu" kuruldu - Balıkesir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 16:12:06. #1.15#
title