BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
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BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) terminalinde Kurban Bayramı tatilinin son günü dönüş yoğunluğu yaşandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesindeki İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) terminalinde Kurban Bayramı tatilinin son günü dönüş yoğunluğu yaşandı.

Ege bölgesi ve Güney Marmara'ya tatil için gelenler İstanbul'a dönüşlerini son güne bırakınca İDO Terminali'nde büyük yoğunluk yaşandı. İDO, Bandırma-Yenikapı, Bandırma-Bostanlı güzergahında 3 feribot ve 4 de deniz otobüsü ile yolculara hizmet verdi. Deniz otobüsleri ve feribotlar tam dolu şekilde İstanbul'a hareket etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında yolcuların terminal girişlerinde ateşleri ölçüldü.

BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU
BANDIRMA İDO TERMİNALİNDE TATİL DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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