Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı
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Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı

Güney Marmara'yı esir alan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Bandırma-Erdek arasındaki kamplar yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.

06.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:55
Bandırma-Erdek yolu yağıştan dolayı ulaşıma kapandı

Güney 'yı esir alan yoğun yağış ve fırtına sebebiyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, Bandırma-Erdek arasındaki kamplar yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi.


Gece saatlerinde Güney Marmara'nın batı kesiminde başlayan yoğun yağış ve fırtına ulaşımda aksamalara sebebiyet verdi. Bandırma'yı Erdek'e bağlayan Kamplar yolu su birikintisi yüzünden kullanılamaz hale gelirken, fırtına sebebiyle Erdek'in merkezinde de ağaçlar devrildi, sahillere bağlı bazı teknelerde hasarlar meydana geldi. Erdek'ten Marmara adasına yapılan arabalı vapur seferlerinin de gün boyunca iptal edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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