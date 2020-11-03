Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
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Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor

03.11.2020 12:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:23
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devam eden Büyükşehir Belediyesi Bandırma Entegre Su Projesi'nin çalışmalarını hızlandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devam eden Büyükşehir Belediyesi Bandırma Entegre Su Projesi'nin çalışmalarını hızlandı. Proje kapsamında kanalizasyon şebeke hatları yapımı ile içme suyu deplase boru imalatları devam ediyor.

Balıkesir'in her noktasında; temiz, planlı ve kimlikli bir kent için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri ile önemli adımlar atıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü, Bandırma Entegre Su Projesi için çalışmaları başlattı. Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde, Bandırma Entegre Su Projesi hayata geçiriliyor. BASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; kanalizasyon şebeke hatları yapımı ile içme suyu deplase boru imalatları devam ediyor.

7 milyon Euro'ya mal olacak

Yüzde 84'ü Avrupa Komisyonu'ndan, yüzde 6,4'ünün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe, geriye kalan yüzde 9,6'lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak ve yaklaşık 7 milyon Euro'ya mal olacak olan proje kapsamında; 6 bin 900 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 28 bin 800 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2 adet 5 bin metreküp ve bir adet 10 bin metreküp hacimli içme suyu depoları, 7 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu isale hattı, online takip için scada sistemleri ve bir adet içme suyu terfi merkezi inşa edilecek. - BALIKESİR

Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor
Bandırma Entegre Su Projesi hızla sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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